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Страны ЕС заподозрили в картельном сговоре
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ЕК расследует возможный картельный сговор в нескольких странах Евросоюза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейская комиссия провела проверки в офисах ряда организаций, которые занимаются распределением прав на освещение в СМИ спортивных мероприятий, из-за подозрений, что эти организации вступили в картельный сговор, нарушив антитрастовое законодательство ЕС, сообщается в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
"ЕК может подтвердить, что 10 апреля 2018 года ее представители осуществили необъявленные проверки в нескольких странах ЕС в офисах компаний, которые действуют в области распределения медиа-прав и прав на освещение спортивных мероприятий", — говорится в коммюнике.
Согласно заявлению, Еврокомиссия "опасается, что эти компании могли нарушить антитрастовое законодательство ЕС, которое запрещает формирование картелей и монополистические практики".
"Необъявленные проверки — это предварительный шаг в расследовании предполагаемых практик, противоречащих конкуренции", — сообщили в ЕК.
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