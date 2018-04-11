ЕС заподозрили в картельном сговоре

ЕК расследует возможный картельный сговор в нескольких странах Евросоюза

Европейская комиссия провела проверки в офисах ряда организаций, которые занимаются распределением прав на освещение в СМИ спортивных мероприятий, из-за подозрений, что эти организации вступили в картельный сговор, нарушив антитрастовое законодательство ЕС , сообщается в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"ЕК может подтвердить, что 10 апреля 2018 года ее представители осуществили необъявленные проверки в нескольких странах ЕС в офисах компаний, которые действуют в области распределения медиа-прав и прав на освещение спортивных мероприятий", — говорится в коммюнике.

Согласно заявлению, Еврокомиссия "опасается, что эти компании могли нарушить антитрастовое законодательство ЕС, которое запрещает формирование картелей и монополистические практики".