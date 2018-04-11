Хейли усомнилась в честности России с ОЗХО

Хейли не верит, что Россия может честно сотрудничать с ОЗХО по Сирии

Во вторник российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования, однако документ не набрал необходимого числа голосов. Против выступили четыре члена СБ ООН, включая США.

"Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также она (РФ — ред.) пытается скомпрометировать международное расследование. Резолюция сажает Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой (работы) миссии по установлению фактов (ОЗХО). Нам предложено поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО", — заявила Хейли на заседании СБ ООН.

По ее словам, в проекте был заложен "микроменеджмент" работы экспертов ОЗХО, которым указывалось, "куда следователям надо идти".

Также Хейли заявила, что Россия представила свой проект лишь во вторник утром и изначально была против внесения в него каких-либо изменений.