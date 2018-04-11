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Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
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Австралиец нашел за унитазом черноватого скрытоглазого аспида 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Житель австралийского города Куран (штат Квинсленд) обнаружил у себя дома ядовитую змею. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина нашел пресмыкающееся в туалете. Он заметил, что возле его ноги что-то движется. Оказалось, его внимание привлекла небольшая змея, прячущаяся за унитазом. Приехавший по вызову профессиональный змеелов Люк Хантл (Luke Huntley) поймал рептилию.
Хантли утверждает, что его клиенту повезло. За унитазом скрывался черноватый скрытоглазый аспид.
«Это определенно не та змея, которую хотелось бы видеть в туалете», — говорит змеелов.
По его словам, представители этого вида не отличаются крупными размерами, но крайне ядовиты.
Черноватые скрытоглазые аспиды (Cryptophis nigrescens) водятся на востоке Австралии. Средняя длина составляет 50 сантиметров, встречаются и более крупные особи. Очень скрытны и редко кусают даже в тех случаях, когда их потревожили. Укус этой змеи способен вызвать почечную недостаточность и смерть, однако известен только один случай, когда погиб человек.
В марте сообщалось о нападении крупной змеи на австралийского подростка, который отправился в туалет по нужде. Сев на унитаз, он почувствовал, что его ногу обвивает что-то холодное. Это оказался питон длиной 1,8 метра.
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