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Авиакомпании предупредили о бомбардировках Сирии
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Власти Европы предупредили авиакомпании о риске бомбардировок Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
"Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия", — говорится в сообщении на сайте операционной сети европейского авиадиспетчера Eurocontrol.
"В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание", — говорится в уведомлении.
Источник в одной из российских авиакомпаний подтвердил РИА Новости получение данного предупреждения.
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 Ещё 6 источников 
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