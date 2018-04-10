Российские военные построили новый мост через Евфрат

Российские военные построили новый автодорожный мост через Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке в Сирии, его пропускная способность — 3 тысячи машин в день, рассказал журналистам начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России Владимир Буравцев.
Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в сентябре 2017 года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор, его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность моста — 8 тысяч машин в сутки. В феврале 2018 года мост был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. В Москве не исключали, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.
"Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать", — заявил Буравцев.