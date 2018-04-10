Ещё
Российские военные построили новый мост через Евфрат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные построили новый мост через Евфрат на востоке Сирии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © RT
Российские военные построили новый автодорожный мост через Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке в Сирии, его пропускная способность — 3 тысячи машин в день, рассказал журналистам начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России Владимир Буравцев.
Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в сентябре 2017 года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор, его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность моста — 8 тысяч машин в сутки. В феврале 2018 года мост был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. В Москве не исключали, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.
"Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать", — заявил Буравцев.
РИА Новости: последние новости
Трамп поблагодарил КНР за снижение пошлин на автомобили Луценко сообщил об аресте еще одного судна российской компании на Украине Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова отдать Африн под контроль Дамаска
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления200
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам87
Украина арестовала еще одно российское судно745
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ247
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение