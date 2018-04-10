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Депутат назвал фейком новости об эвакуации Асада
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Депутат Госдумы назвал новости об эвакуации Асада в Иран фейком 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Новости об эвакуации главы САР Башара Асада в Иран являются фейком, верить слухам не стоит, президент Сирии и в худшее время не покидал страну, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"Давайте не особенно верить всевозможным слухам и играть на том паническом настроении, которое хотят посеять определенные силы… Это фейковые новости", — сказал Чепа РИА Новости.
"В такой ситуации может быть большое количество различных фейков. Я думаю, что когда ситуация в Сирии была хуже, чем сегодня, и практически правительственные войска контролировали лишь толику территории и не полностью Дамаск, то Башар Асад никуда не уезжал. Сегодня я думаю, что вряд ли это произошло", — добавил он.
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