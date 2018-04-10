Белый дом прокомментировал обыски в офисе адвоката Трампа

"Я не знаю точно, прошу вас обратиться к Майклу Коэну", — сказала Сандерс.

Ранее СМИ сообщили, что Майкла Коэна, адвоката Трампа, обвиняют в банковских махинациях, финансовом мошенничестве с использованием информационных технологий и финансовых нарушениях во время избирательной кампании.