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В НАТО поставили в один ряд риски химоружия и «Газпром»
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В НАТО поставили в один ряд риски химоружия и «Газпром» 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: © РИА Новости / Геннадий Мельник
Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, рассказывая в Киеве о рисках, которым страны Запада должны научиться противостоять, поставила в один ряд "доминирование "Газпрома" и опасность химического и биологического оружия.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "маразм" в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля зашел слишком далеко и моментально не закончится.
"Основной вопрос, который мы должны обсудить, заключается в том, что мы можем сделать для сдерживания и защиты от гибридных или асимметричных угроз. Основной ответ, на мой взгляд, заключается в следующем: мы должны быть более осведомленными и бдительными; мы должны быть устойчивыми к нападениям; и мы должны быть готовы реагировать, возможно, асимметрично", — заявила Гетемюллер, выступая в среду на форуме по безопасности в украинской столице. Выступление обнародовано пресс-службой альянса.
Среди задач она перечислила "борьбу с дезинформацией и пропагандой", кибератаками, усиление взаимодействия в разведывательной сфере и обмене информацией.
"Теперь, устойчивость по всем направлениям. Мне кажется, сложно переоценить серьезность этого вопроса в киберпространстве — защиту против атак, энергобезопасность, борьбу с доминированием того или иного субъекта, такого как "Газпром", и, неприятно признать, речь идет также о реагировании на химические, биологические, радиологические и ядерные (риски)", — заявила она.
"Мы должны в эти дни обратить внимание на вопрос устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим, ядерным (рискам), и я считаю, что это тоже важное направление, где наши партнеры, а также союзники могут иметь большое значение, потому что Украина имеет большой опыт в этой области", — добавила она.
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