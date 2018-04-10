Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за решение по пошлинам

«Я очень благодарен председателю КНР Си за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!» — написал Трамп в Twitter.

#BREAKING Trump praises Xi's 'kind words on tariffs, ' predicts 'great progress'— AFP news agency (@AFP) 10 апреля 2018 г.

Ранее глава Китая во время выступления на экономическом форуме в Боао пообещал ослабить торговое противостояние с США. Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы на импортируемые автомобили, поощрять «нормальный технологический обмен» и защищать права собственности иностранных производителей.