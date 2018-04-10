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Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам
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Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за решение по пошлинам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за снижение ввозных пошлин на автомобили и позицию по вопросу интеллектуальной собственности.
«Я очень благодарен председателю КНР Си за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!» — написал Трамп в Twitter.
>> Китай пошел на уступки США в торговой войне
Ранее глава Китая во время выступления на экономическом форуме в Боао пообещал ослабить торговое противостояние с США. Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы на импортируемые автомобили, поощрять «нормальный технологический обмен» и защищать права собственности иностранных производителей.
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