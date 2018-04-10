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Макрон обозначил возможные цели удара по Сирии
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Макрон обозначил возможные цели удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал возможность военного ответа на химатаку в Сирии.
Макрон заявил, что Франция продолжит обмениваться информацией с США и Британией, решение по Сирии будет принято в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
Президент Франции отметил, что военные меры по Сирии «ни в коем случае» не затронут союзников Дамаска. Действия трех стран будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии, сказал Макрон, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
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