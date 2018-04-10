Европу упрекнули в плохой интеграции мигрантов

Европа плохо интегрирует мусульман-мигрантов в общество, ей необходимо делать больше для криминализации радикальных взглядов. Об этом Reuters сказал руководитель Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Исса.

«Мы считаем, что в европейских и других странах, где активно идет обсуждение этой проблемы, надо усилить программы ассимиляции, ввести уголовное наказание за ненависть и оскорбления среди последователей религии, потому что это подрывает безопасность всего общества», — полагает аль-Исса.

По его словам, у Лиги есть программы, которые могут помочь не дать экстремистам встроиться в мусульманское сообщество Европы и противодействовать их учению.