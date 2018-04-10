Ещё
Европу упрекнули в плохой интеграции мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европу упрекнули в плохой интеграции мигрантов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Европа плохо интегрирует мусульман-мигрантов в общество, ей необходимо делать больше для криминализации радикальных взглядов. Об этом Reuters сказал руководитель Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Исса.
«Мы считаем, что в европейских и других странах, где активно идет обсуждение этой проблемы, надо усилить программы ассимиляции, ввести уголовное наказание за ненависть и оскорбления среди последователей религии, потому что это подрывает безопасность всего общества», — полагает аль-Исса.
По его словам, у Лиги есть программы, которые могут помочь не дать экстремистам встроиться в мусульманское сообщество Европы и противодействовать их учению.
Всемирная исламская лига создана в 1962 году при активном участии США. Ее штаб-квартира располагается в Мекке. Критики обвиняют Лигу в распространении радикального ислама, ее руководство подобные утверждения отрицает. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд пообещал бороться с радикалами и продвигать умеренный ислам.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно550
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня78
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ126
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1124
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение