Украина арестовала российское судно

Украинская прокуратура наложила арест на российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о "незаконной добыче песка". Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
"10 марта 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратура АР Крым, и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест", — проинформировала она.