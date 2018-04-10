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Украина арестовала российское судно
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Украина арестовала российское судно, находящееся в Одесской области 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинская прокуратура наложила арест на российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о "незаконной добыче песка". Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
"10 марта 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратура АР Крым, и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест", — проинформировала она.
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