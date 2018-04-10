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Асад пообещал освободить из плена всех сирийцев
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Асад пообещал освободить из плена всех сирийцев 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен "добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных жителей, находящихся в руках бандформирований". Об этом, как сообщило агентство SANA, он заявил во вторник на встрече в Дамаске с группой сирийских граждан, которые насильно удерживались экстремистской группировкой "Джейш аль-Ислам" в городе Дума в Восточной Гуте.
Все они были отпущены после ультиматума, предъявленного 8 апреля окруженным боевикам командованием ВС республики.
"Мы вызволим из плена всех сирийцев, какую бы не пришлось заплатить за это цену, — подчеркнул Асад. — Освобождение военнопленных и похищенных людей является национальным долгом, бойцы сирийской армии жертвуют ради этого своими жизнями". По словам президента, сирийское государство "не пожалеет усилий, чтобы прояснить судьбу всех пропавших без вести граждан в период конфликта".
Экстремисты "Джейш аль-Ислам" выпустили 8 и 9 апреля всех находившихся в их руках заложников из числа мирных граждан и военнопленных (свыше 150 человек).
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