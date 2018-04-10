Асад пообещал освободить из плена всех сирийцев

Все они были отпущены после ультиматума, предъявленного 8 апреля окруженным боевикам командованием ВС республики.

"Мы вызволим из плена всех сирийцев, какую бы не пришлось заплатить за это цену, — подчеркнул Асад. — Освобождение военнопленных и похищенных людей является национальным долгом, бойцы сирийской армии жертвуют ради этого своими жизнями". По словам президента, сирийское государство "не пожалеет усилий, чтобы прояснить судьбу всех пропавших без вести граждан в период конфликта".

Экстремисты "Джейш аль-Ислам" выпустили 8 и 9 апреля всех находившихся в их руках заложников из числа мирных граждан и военнопленных (свыше 150 человек).