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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Reuters

США приготовились к удару по Сирии

Американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
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Московские обменники столкнулись с нехваткой денег

В обменниках Москвы заканчивается валюта, сообщает «Московский комсомолец».
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Таксисты объявили общероссийский бойкот

В знак протеста против политики агрегаторов заказов такси российские шоферы объявили массовый бойкот всем популярным сервисам, в том числе «Яндекс. Такси», Uber, Gett.
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Поставщики ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» заявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10% в связи с падением курса рубля к доллару и евро, сообщили RNS в пресс-службе «М. Видео».
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Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего Анкаре передать сирийский Африн под контроль Дамаска.
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Порошенко повторит действия США против России

Украинский лидер Пётр Порошенко во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина введёт санкции против россиян, попавших в санкционный список США.
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США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.
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Россиян предупредили о дефиците продуктов

Прилавки популярных среди россиян магазинов могут опустеть, сообщают «Ведомости». По информации издания, почти половина поставщиков продукции животного происхождения, которые обеспечивают ими магазины ритейлера Х5 Retail Group, а именно «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не подтвердили свою готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».
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Гиперзвуковые ракеты США оказались в России

В России активно исследуются американские военные ракеты. На видео, представленном телеканалом «Звезда», рассказывается, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.
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Исчезло самое популярное в мире видео

VEVO
Видеоплатформа YouTube лишилась самого популярного видео в своей истории. Исчезновение ролика, который пользователи посмотрели более пяти миллиардов раз, связано с хакерской атакой.
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