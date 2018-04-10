Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Главные события вторника

США приготовились к удару по Сирии

Американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Московские обменники столкнулись с нехваткой денег

В обменниках Москвы заканчивается валюта, сообщает «Московский комсомолец».

Таксисты объявили общероссийский бойкот

В знак протеста против политики агрегаторов заказов такси российские шоферы объявили массовый бойкот всем популярным сервисам, в том числе «Яндекс. Такси», Uber, Gett.

Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Поставщики ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» заявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10% в связи с падением курса рубля к доллару и евро, сообщили RNS в пресс-службе «М. Видео».

Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего Анкаре передать сирийский Африн под контроль Дамаска.

Порошенко повторит действия США против России

Украинский лидер Пётр Порошенко во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина введёт санкции против россиян, попавших в санкционный список США.

США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.

Россиян предупредили о дефиците продуктов

Прилавки популярных среди россиян магазинов могут опустеть, сообщают «Ведомости». По информации издания, почти половина поставщиков продукции животного происхождения, которые обеспечивают ими магазины ритейлера Х5 Retail Group, а именно «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не подтвердили свою готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Гиперзвуковые ракеты США оказались в России

В России активно исследуются американские военные ракеты. На видео, представленном телеканалом «Звезда», рассказывается, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.

Исчезло самое популярное в мире видео

VEVO

Видеоплатформа YouTube лишилась самого популярного видео в своей истории. Исчезновение ролика, который пользователи посмотрели более пяти миллиардов раз, связано с хакерской атакой.