Рыбку и Лесли увозят из Таиланда

"Суд Паттайи вынес новое постановление о задержании граждан России и Белоруссии, проходящих по делу о нелегальном "секс-тренинге", и группа офицеров отдела сегодня выехала в Бангкок, чтобы перевезти арестованных из Центра временного содержания иммиграционной полиции, находящегося в столице, в тюрьму города Паттайя", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве.

Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: "предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы".