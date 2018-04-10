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Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
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Рыбку и Лесли увозят из Таиланда 

Газета.Ru 1 час назад
Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и других арестованных по делу о нелегальном "секс-тренинге" перевозят из Бангкока в Паттайю, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Суд Паттайи вынес новое постановление о задержании граждан России и Белоруссии, проходящих по делу о нелегальном "секс-тренинге", и группа офицеров отдела сегодня выехала в Бангкок, чтобы перевезти арестованных из Центра временного содержания иммиграционной полиции, находящегося в столице, в тюрьму города Паттайя", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве.
Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: "предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы".
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