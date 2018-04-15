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В Британии раскрыли задачу удара по Сирии
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Глава минобороны Британии: задачей удара по Сирии не было сорвать стратегические цели РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон © EPA-EFE/ANDY RAIN
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что задачей скоординированного удара США, Великобритании и Франции по Сирии не было сорвать стратегические цели России в этой стране.
"Совместная акция, которую мы предпринимаем, ограниченная и соразмерная. Речь не идет о том, чтобы вмешаться в гражданскую войну, поменять режим или сорвать стратегические цели России в Сирии", — утверждает Уильямсон в своей заметке, размещенной в субботу в колонке газеты The Times.
При этом министр не уточнил, какие именно цели Москвы в Сирии он считает таковыми, однако заметил, что основой задачей, которую поставили перед собой Вашингтон, Лондон и Париж, был жесткий ответ на якобы имевшее место применение сирийским правительством химического оружия в городе Дума и недопущение таких инцидентов в будущем.
Глава минобороны Соединенного Королевства повторил при этом тезис премьера страны Терезы Мэй о необходимости поиска политического выхода из сирийского кризиса.
"Политическое решение будет единственным способом прекращения семилетнего конфликта, который стоил сотни тысяч человеческих жизней. Великобритания вместе с Соединенными Штатами была на переднем фланге дипломатических усилий. Мы продолжаем оказывать нажим с целью мирного разрешения и призываем Кремль быть частью решения, а не частью проблемы", — заявил Уильямсон.
"Военная акция всегда является крайней мерой и не тем шагом, который дается нам легко. Мы, без сомнения, предпочли бы, чтобы Кремль — основной союзник Асада — использовал свое влияние, чтобы оказать давление на сирийский режим, чтобы тот окончательно прекратил использование химического оружия", — написал британский министр.
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