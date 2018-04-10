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ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу
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ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу в ближайшее время 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит своих экспертов в сирийскую Думу для расследования возможного применения химического оружия.
«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийскую Арабскую Республику принять необходимые меры для развёртывания в стране группы экспертов», — говорится в заявлении ОЗХО.
Как отмечается, это совпало с просьбой Дамаска и Москвы расследовать заявления о якобы применении химоружия в Думе.
«Группа готовится отправиться в Сирию в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.
Ранее Министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение миссии ОЗХО посетить Восточную Гуту.
RT на русском: последние новости
Источник: США запросили в СБ ООН голосование по резолюции о расследовании химатак в Сирии Луценко сообщил об аресте на Украине российского судна Вышедший из СИЗО капитан «Норда» сразу обратился к врачам
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