ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит своих экспертов в сирийскую Думу для расследования возможного применения химического оружия.
«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийскую Арабскую Республику принять необходимые меры для развёртывания в стране группы экспертов», — говорится в заявлении ОЗХО.
Как отмечается, это совпало с просьбой Дамаска и Москвы расследовать заявления о якобы применении химоружия в Думе.
«Группа готовится отправиться в Сирию в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.
Ранее Министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение миссии ОЗХО посетить Восточную Гуту.