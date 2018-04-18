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Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
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Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

Участвовавший в съемке о «химатаке» в Думе мальчик рассказал ее подробности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: кадр видео
Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как "жертва" химатаки в Думе, рассказал подробности съемок.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошёл, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", — сказал мальчик в эфире телеканала "Россия-24".
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Военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный, отметил, что мальчика вынудили сниматься в ролике.
"Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки предложили риса, фиников и печенье", — говорит корреспондент.
Слова мальчика подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в городе не было.
"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемки финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — рассказал телеканалу отец мальчика.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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