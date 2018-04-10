Еще один советник Трампа уходит в отставку

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Советник Трампа по борьбе с терроризмом подал в отставку 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Evan Vucci/AP
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом Том Боссерт подал в отставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Reuters.
"Президент благодарен Боссерту за обеспечение сохранности и безопасности нашей великой страны. Его усилиям по защите родины от террористических угроз, укреплению нашей киберзащиты и реагированию на беспрецедентную серию стихийных бедствий", — сказала пресс-секретарь.
Ранее Трамп заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности. Также Макмастер прокомментировал свой уход.
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