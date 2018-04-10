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США потребовали нового расследования химатак в Сирии
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США потребовали нового расследования химатак в Сирии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
США запросили проведение голосования Совета Безопасности ООН по своему проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, сообщил дипломатический источник в ООН.
"Проведение голосования было запрошено", — сказал дипломат.
В свою очередь постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером сказал журналистам, что накануне "эксперты работали допоздна со всеми членами Совета Безопасности по тексту проекта резолюции США". "Наша цель и надежда, чтобы сегодня мы приняли эту резолюцию", — подчеркнул он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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