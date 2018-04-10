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Зариф ответил на «выпад» Трампа
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Зариф ответил на «выпад» Трампа в адрес Ирана после сообщений о химатаке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал лицемерным выпад президента США Дональда Трампа по поводу якобы причастности Тегерана к химической атаке в сирийской Думе.
Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о химической атаке в Думе, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона много военных вариантов ответа.
"Дешевый выпад Трампа против Ирана, раз за разом осуждающего использование химического оружия кем бы то ни было и являющегося жертвой его (химического оружия) применения со стороны Саддама (Хусейна) при поддержке США — это лицемерие", — написал Зариф в Twitter.
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