Ещё
Правозащитники пожаловались на саудовского принца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йеменские правозащитники пожаловались в суд на принца Саудовской Аравии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hani Mohammed
Правозащитники Йемена подали иск в суд Парижа, специализирующийся на военных преступлениях, на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к пыткам гражданского населения в Йемене, сообщается на сайте радиостанции France Culture.
Наследный принц Саудовской Аравии находится с визитом во Франции, вечером во вторник у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Французский адвокат Джозеф Бреам, представляющий йеменскую правозащитную организацию, обвиняет саудовского наследного принца в "соучастии в пытках" за его роль в войне против повстанцев-хуситов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в жалобе на 15 страницах наследный принц Саудовской Аравии, который ранее занимал должность министра обороны страны, обвиняется в сознательном нападении на гражданское население Йемена, нанесении ударов по лагерям вынужденным переселенцев, рынкам, жилым кварталам и госпиталям.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
РИА Новости: последние новости
Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова отдать Африн под контроль Дамаска Зариф ответил на "выпад" Трампа в адрес Ирана после сообщений о химатаке В ООН сообщили, что не могут проверить заявления о химатаке в Думе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России366
Найден позитив от ослабления рубля138
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег134
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля186
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение