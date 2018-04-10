Правозащитники пожаловались на саудовского принца

Йеменские правозащитники пожаловались в суд на принца Саудовской Аравии

Правозащитники Йемена подали иск в суд Парижа, специализирующийся на военных преступлениях, на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к пыткам гражданского населения в Йемене, сообщается на сайте радиостанции France Culture.

Наследный принц Саудовской Аравии находится с визитом во Франции , вечером во вторник у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном

"Французский адвокат Джозеф Бреам, представляющий йеменскую правозащитную организацию, обвиняет саудовского наследного принца в "соучастии в пытках" за его роль в войне против повстанцев-хуситов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в жалобе на 15 страницах наследный принц Саудовской Аравии, который ранее занимал должность министра обороны страны, обвиняется в сознательном нападении на гражданское население Йемена, нанесении ударов по лагерям вынужденным переселенцев, рынкам, жилым кварталам и госпиталям.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.