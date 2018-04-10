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В Сети высмеяли Трампа в пальто
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В Сети высмеяли внешний вид Трампа 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек в соцсетях — пользователи Twitter обратили внимание, что на одной из фотографий пальто американского лидера выглядит так, будто он под ним что-то прячет.
В Сети стали делиться предположениями, что скрывается под необычно большим предметом верхней одежды.
"На самом деле президент — это три человека", — пошутил @LevineJonathan.
"Давайте будем честны, Трамп укрывает под пальто маленькое государство", — предположил ‏@Moonsea63.
"Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — написал TDPattillo.
"Ребята, а может быть Трамп на самом деле постоянно таскает с собой под пальто трех капризных малышей-расистов", — фантазирует @OhNoSheTwitnt.
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 Ещё 2 источника 
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