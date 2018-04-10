В Сети высмеяли Трампа в пальто

В Сети высмеяли внешний вид Трампа

В Сети стали делиться предположениями, что скрывается под необычно большим предметом верхней одежды.

"На самом деле президент — это три человека", — пошутил @LevineJonathan.

"Давайте будем честны, Трамп укрывает под пальто маленькое государство", — предположил ‏@Moonsea63.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8— TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г. "Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — написал TDPattillo.

"Ребята, а может быть Трамп на самом деле постоянно таскает с собой под пальто трех капризных малышей-расистов", — фантазирует @OhNoSheTwitnt.