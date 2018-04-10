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Джонсон отрегагировал на выписку Юлии Скрипаль
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Джонсон приветствовал выписку из больницы Юлии Скрипаль 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон позитивно оценил выписку из больницы россиянки Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом министр написал во вторник в Twitter.
"Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю удивительный персонал Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он также быстро поправится", — написал Джонсон.
Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку россиянки Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что состояние отца Юлии также улучшается.
По версии британской стороны, отец и дочь 4 марта подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту. Москва эти подозрения отвергла.
ТАСС: последние новости
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