Джонсон отрегагировал на выписку Юлии Скрипаль

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон позитивно оценил выписку из больницы россиянки Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом министр написал во вторник в Twitter.
"Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю удивительный персонал Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он также быстро поправится", — написал Джонсон.
Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку россиянки Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что состояние отца Юлии также улучшается.
Wonderful that Yulia Skripal is out of hospital and here’s to her full and speedy recovery. Thanks again to the incredible NHS staff in Salisbury. I wish Sergei Skripal all the best and hope he recuperates quickly too— Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 апреля 2018 г.