Джонсон отрегагировал на выписку Юлии Скрипаль

Джонсон приветствовал выписку из больницы Юлии Скрипаль

Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку россиянки Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что состояние отца Юлии также улучшается.

ТАСС: последние новости

В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе

Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондон будет настаивать на просьбе Юлии об убежище

В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии