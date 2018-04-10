Китай пошел на уступки США в торговой войне

Во время выступления китайский лидер напрямую не упомянул президента США Дональда Трампа , а также потенциальную торговую войну, но «пообещал прогресс в сферах, которые приоритетны для США», в частности, в банковской сфере и увеличении Пекином импорта.

Как считают эксперты, выступление председателя КНР может стать отправной точкой для запуска диалога между США и Китаем во Всемирной торговой организации , чтобы прийти к соглашению по правам на интеллектуальную собственность.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что потери экономики США от кражи Китаем интеллектуальной собственности составляют около 300 млрд долларов.

Согласно китайскому законодательству, иностранные компании, желающие работать на рынке Китая в сферах энергетики, телекоммуникаций и автопрома, должны создавать совместные предприятия с местными производителями, что зачастую приводит к утечке технологий.