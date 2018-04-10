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Лукашенко раскрыл секрет своей диеты
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Лукашенко раскрыл секрет своей диеты 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придерживается «жесткой белковой диеты». Об этом сообщает БЕЛТА.
О диете глава государства рассказала на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей.
Лукашенко отметил, что на завтрак ест три яйца, на обед — мясо, а на ужин у него «рыба, сколько хочешь».
Он добавил, что делает «небольшие перекусы» между основными приемами пищи, а блюда из его меню не отличаются от рациона жителей Белоруссии. Продукты президент покупает в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке.
«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — сказал Лукашенко.
Также он занимается спортом около двух часов в день.
В 2014 году в своем ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко призвал граждан отказаться от картошки с мясом.
«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать?» — сказал тогда глава государства, добавив, что мясо лучше заменить селедкой.
Он пригрозил, что неправильно питающиеся белорусы будут «сами платить за свое здоровье».
На встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны в 2018 году Лукашенко посоветовал спортсменам после соревнований есть сало с черным хлебом. Сало он назвал «самым лучшим белорусским допингом».
 Ещё 6 источников 
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