Лукашенко раскрыл секрет своей диеты

О диете глава государства рассказала на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей.

Лукашенко отметил, что на завтрак ест три яйца, на обед — мясо, а на ужин у него «рыба, сколько хочешь».

Он добавил, что делает «небольшие перекусы» между основными приемами пищи, а блюда из его меню не отличаются от рациона жителей Белоруссии. Продукты президент покупает в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке.

«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — сказал Лукашенко.

Также он занимается спортом около двух часов в день.

В 2014 году в своем ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко призвал граждан отказаться от картошки с мясом.

«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать?» — сказал тогда глава государства, добавив, что мясо лучше заменить селедкой.

Он пригрозил, что неправильно питающиеся белорусы будут «сами платить за свое здоровье».

На встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны в 2018 году Лукашенко посоветовал спортсменам после соревнований есть сало с черным хлебом. Сало он назвал «самым лучшим белорусским допингом».