Бить или не бить? Решает Трамп

Трамп решает, бить ли по Сирии

России в Сирии? Ход событий конфликта резко ускорился после предполагаемой химатаки в Думе , авиаудара Израиля по аэродрому в Хомсе и сразу двух заседаний Совбеза ООН Трамп взял сутки-двое на принятие ответного решения. Насколько велика угроза военного столкновения США

Нью-Йорке прошло два заседания Совета Безопасности ООН, созванных для обсуждения ситуации после предполагаемой химической атаки в районе города Дума в Восточной Гуте. Ранее Дональд Трамп недвусмысленно намекнул на то, что ответственность за произошедшее должен понести не только режим Башара Асада , но также поддерживающие его Россия и Иран . Он пообещал определиться с ответными действиями США в течение 24-48 часов.

По сообщениям в прессе, Россия уже готовится к возможному американскому удару по Сирии. По данным турецкой Hurriyet, российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем Donald Cook в Средиземном море. Как сообщается, корабль оснащен ракетами «Томагавк», удар которыми был нанесен по сирийской авиабазе после химической атаки в Хан-Шейхуне в прошлом году.

Обстановка вокруг Сирии накануне заседаний Совбеза, одно из которых созвали западные страны, а другое Россия, еще более накалилась в связи с произошедшим в ночь на 9 апреля авиаударом по аэродрому сирийских правительственных войск Тифор. Поначалу было непонятно, кто нанес удар, уж не американцы ли. Однако потом выяснилось, что это сделали из своего воздушного пространства израильтяне.

Это отчасти могло успокоить тех, кто принимает соответствующие решения в Москве, поскольку ранее вроде не утверждалось, что мы будем наносить ответные удары по израильтянам в случаях их атак против сирийских правительственных сил. А вот насчет отражения атак со стороны сил западной коалиции во главе с США были недвусмысленные намеки со стороны российского военного командования в Сирии.

Вашингтон после инцидента с предполагаемым химоружием в районе города Дума ведет себя так, будто все больше склоняется именно к военному удару по войскам Асада. Судя по всему, окружение Трампа его на это и подталкивает. Ровно так произошло год назад, когда через четыре дня после аналогичного инцидента в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в котором тоже обвинили Асада, американцы нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по одному из аэродромов сирийских ВВС — причем еще до того, как эксперты Организации по запрещению химоружия представили результаты своего расследования произошедшего.

Правда, не исключено, что на сей раз США перепоручат почетное право нанесения «удара возмездия» французам. Пока это уведет угрозу военного столкновения США и России в Сирии. Возможно, именно об этом говорили накануне заседания Совбеза президенты Трамп и Макрон, заверив общественность в том, что они преисполнены решимости наказать виновных.

В свою очередь, Владимир Путин 9 апреля позвонил Ангеле Меркель. Ситуация вокруг Сирии тоже обсуждалась. Возможно, это был критически важный звонок в создавшейся ситуации, ведь Германия — основной европейский партнер России.

Западные страны в Совете Безопасности ООН в этот раз повторяют примерно те же действия, к каким они прибегли после прошлогодней атаки в Хан-Шейхуне. Тогда тоже была внесена резолюция с призывом к расследованию силами специально созданной при ООН группы. Однако Россия ее заблокировала, поскольку там содержались требования к Дамаску передать всю информацию о полетах своей авиации в день инцидента, имена «всех командиров любых летательных аппаратов», а также предоставить доступ на военные базы. Кроме того, в тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии военных мер и санкций.

На сей раз предлагаемая США и их союзниками резолюция по Сирии, возможно, просто должна была бы спровоцировать Россию снова наложить вето. Это послужило бы формальным поводом для США, а возможно, Франции или обеих стран нанести удар по силам Башара Асада.

Отведя самому себе на принятие окончательного решения максимум 48 часов, Дональд Трамп, который пару дней назад объявил о выводе американских подразделений из Сирии, теперь, на фоне громкой кампаний в прессе вокруг химической атаки, выдвинул ультиматум Дамаску. Он потребовал допустить на место боев в городе Дума независимых экспертов. Это мало того что невыполнимо, поскольку там идут бои, но и официальный Дамаск не доверяет никаким экспертам, которые будут присланы американцами.