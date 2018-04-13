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Ким Чен Ын готов представить план денуклеаризации
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СМИ: Ким Чен Ын готов представить план денуклеаризации 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: EPA
Северокрейский лидер Ким Чен Ын готов представить дорожную карту процесса денуклеаризации. Об этом глава КНДР заявил на состоявшейся в Пекине в конце марта встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
По данным газеты Tokyo Shimbun, Ким Чен Ын в частности отметил, что если Вашингтон отреагируют честным образом, то Пхеньян "может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США". Вместе с тем лидер народной республики потребовал от американцев гарантию сохранения политической системы Северной Кореи.
Ким Чен Ын находился в КНР с 25 по 28 марта. Поездка в Китай стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил КНДР в 2011 году.
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