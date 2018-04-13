СМИ: Ким Чен Ын готов представить план денуклеаризации

По данным газеты Tokyo Shimbun, Ким Чен Ын в частности отметил, что если Вашингтон отреагируют честным образом, то Пхеньян "может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США ". Вместе с тем лидер народной республики потребовал от американцев гарантию сохранения политической системы Северной Кореи.

Ким Чен Ын находился в КНР с 25 по 28 марта. Поездка в Китай стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил КНДР в 2011 году.