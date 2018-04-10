Обзор зарубежных СМИ: сколько «стоил» Крымский мост Украине 

«Терпение Запада закончилось»
Петербургский блогер Вадим Жартун заявил со страниц украинского «Обозревателя», что Россия пережила «черный понедельник». Жартун напоминает, что накануне на Мосбирже доллар преодолевал отметку в 60 рублей, евро — в 74,2, индекс РТС упал на 11,42%, а «Русал» подешевел на 40%. Все это блогер связал с новыми американскими санкциями, а их введение — с тем, что Россия «годами гробила свою репутацию», а «терпение Запада закончилось».
Россия дала Европе «взятку»
Президент Украины Петр Порошенко заявил немецкой газете Handelsblatt, что Россия дала Европе «взятку за лояльность». По словам главы государства, именно этим объясняется участие европейских компаний в строительстве газопровода «Северный поток — 2», который является исключительно политическим проектом.
Украина «скромно» подсчитала убытки от Крымского моста
Строительство Россией Крымского моста уже лишило Украину миллионов гривен, заявил в интервью Радио Свобода министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. По словам чиновника, к потерям Украину привело ограничение параметров судов, которые могут проходить под арками моста, а его подсчеты являются «скромными».
Чем отличаются расы?
Развитие генетики доказывает реальность генетических различий между расами. Об этом в своей статье для New York Times написал профессор генетики в Гарварде Дэвид Райх. По его словам, генетические различия между расами хоть и являются «скользким» вопросом, но уже не могут игнорироваться, так как исследования доказывают, что расы различаются не только цветом кожи, но и, например, размерами тела и предрасположенностью к болезням.
Депутаты Рады поехали учиться в Колумбию
Группа депутатов Верховной Рады Украины будет учиться «примирению» в Колумбии, сообщает «Страна.ua». По информации портала, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и несколько ее коллег научатся у властей южноамериканской страны «реинтеграции и инклюзивному постконфликтному диалогу».