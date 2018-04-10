Раскрыты планы Скрипалей

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Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондон будет настаивать на просьбе Юлии об убежище 

ТАСС 36 минут назад
Виктория Скрипаль считает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшие при инциденте в Солсбери, попросила предоставить ей убежище. Об этом она заявила во вторник телеканалу Sky News.
"Я думаю, Великобритания будет настаивать на том, чтобы она попросила убежище", — приводит телеканал ее слова. Виктория Скрипаль также заявила, что рада тому, что ее двоюродная сестра чувствует себя "достаточно хорошо для выписки из больницы".
Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место".
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно— паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
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 Ещё 8 источников 
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