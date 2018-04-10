Раскрыты планы Скрипалей

Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондон будет настаивать на просьбе Юлии об убежище

Виктория Скрипаль считает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия , пострадавшие при инциденте в Солсбери, попросила предоставить ей убежище. Об этом она заявила во вторник телеканалу Sky News

"Я думаю, Великобритания будет настаивать на том, чтобы она попросила убежище", — приводит телеканал ее слова. Виктория Скрипаль также заявила, что рада тому, что ее двоюродная сестра чувствует себя "достаточно хорошо для выписки из больницы".

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место".

4 марта Сергей Скрипаль , осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно— паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.