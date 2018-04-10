Медики рассказали о состоянии Скрипаля

Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, есть надежда, что он будет выписан.

«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Бланшард также подтвердила, что «Юлию выписали из районной больницы Солсбери».

«Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», — сообщается в заявлении.

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США . Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.