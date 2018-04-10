Ещё
Медики рассказали о состоянии Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики рассказали о состоянии Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, есть надежда, что он будет выписан.
«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Бланшард также подтвердила, что «Юлию выписали из районной больницы Солсбери».
«Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», — сообщается в заявлении.
Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа причина неудачи сирийской ПВО при перехвате трех израильских ракет Дочь Скрипаля перевезли из больницы в «безопасное место» Белоруссия попросила не считать ее частью России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков390
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД88
Набиуллина прокомментировала падение рубля80
МиГ-31 превратили в крылатую ракету43
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение