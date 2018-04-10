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«Мисс Вселенная» рассказала о домогательствах Трампа
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Бывшая «Мисс Вселенная» рассказала о попытках Трампа заняться с ней сексом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Eric Draper / AP
Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо (Alicia Machado) рассказала о сексуальных домогательствах со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Красавица из Венесуэлы получила титул в 1996 году, когда Трамп приобрел права на конкурс красоты. По словам Мачадо, она стала «морской свинкой» для него, и весь следующий год он неоднократно предлагал ей заняться сексом. Однако девушка каждый раз отказывала Трампу. «Я никогда не спала с ним, зато знала его очень хорошо как человека. Мне кажется, это еще хуже», — рассказала она.
Ранее Мачадо признавалась, что президент США позволял себе расистские замечания в ее адрес. Когда она немного набрала вес, тот прозвал ее «Мисс Пигги». Модель рассказала, что из-за издевательств у нее развилось расстройство пищевого поведения. Она смогла вылечиться только при помощи психотерапевта.
Ранее о домогательствах со стороны Дональда Трампа сообщила его преподаватель по йоге Карена Вирджиния. Она стала десятой женщиной, сделавшей подобное заявление.
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