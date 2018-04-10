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Скрипаль доставили в «безопасное место»
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Юлию Скрипаль доставили из больницы в «безопасное место» — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ранее в СМИ появилась противоречивая информация о состоянии Юлии Скрипаль.
Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник и сейчас она находится в «безопасном месте». Об этом сообщает BBC.
Ранее в СМИ появилась противоречивая информация о состоянии Юлии Скрипаль. Так телеканал Sky News сообщил, что дочь Сергея Скрипаля, предположительно, была выписана из больницы. Однакопо, по данным российского информагентства РИА Новости, в настоящий момент нет никакой информации о состоянии российской гражданки.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В с вою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.
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