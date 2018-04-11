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Боевики при выходе из Думы сдали 400 единиц вооружения
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Боевики при выходе из Думы сдали более 400 единиц вооружения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Боевики "Джейш аль-Ислам"* при выходе из сирийского города Дума в Восточной Гуте сдали более 400 единиц вооружения, включая пулеметы, гранатометы, винтовки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В ходе вывода боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы", — сказал он.
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