Боевики при выходе из Думы сдали 400 единиц вооружения

Боевики "Джейш аль-Ислам"* при выходе из сирийского города Дума в Восточной Гуте сдали более 400 единиц вооружения, включая пулеметы, гранатометы, винтовки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В ходе вывода боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещена в России