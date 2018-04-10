«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте — и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии?

В кратком изложении реальные события в Восточной Гуте развивались следующим образом.

Страхи Турции

Для «Джейш аль-Ислам» принципиально важно, в какое именно место в Идлибе их перебазируют. Они не хотят тут же ввязаться в бои за территорию с более крупными и отмороженными конкурентами типа « Джебхат ан-Нусры », которая считает Идлиб своей собственностью. Поэтому командование боевиков в Думе и вокруг нее и морочило голову русским переговорщикам полторы недели, настаивая на переезде в конкретный город — Джераблус. Он находится даже не в Идлибе, а в провинции Алеппо — практически на границе с Турцией севернее Манбиджа на западном берегу Евфрата.

Турки в ходе операции «Щит Евфрата» год штурмовали Джераблус с целью вытеснить курдов на восток от Евфрата и создать буферную зону безопасности между своей границей и внутренними районами Сирии. Поэтому появление в Джераблусе новых бармалеев взамен изгнанных туркам не улыбалось — и Анкара запротестовала, заслонив собой Джераблус. В свою очередь боевики «Джейш аль-Ислам» принялись снова обстреливать центр Дамаска из американских дальнобойных минометов, чтобы ускорить тем самым переговорный процесс. Терпение сирийского командования лопнуло, и армия вновь начала наступление в окрестностях Думы. Сирийцы методично зачистили несколько ферм вокруг города и район Райхан. Это обычная тактика давления, дающая результат: уже к вечеру того же дня «Джейш аль-Ислам» согласилась эвакуироваться хоть на Луну. Параллельно пришлось объяснять гордым потомкам османов, что они не правы, создавая лишние проблемы терпеливым людям из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) и военной полиции российской армии.

Наконец, колонна из ста автобусов заняла позицию у КПП у лагеря Мухаям аль-Вафидин. Планировалось вывести рекордные 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей (то есть — суммарно — небольшой городок) за 48 часов. Операция является исключительной даже сейчас, когда подобные эвакуации стали привычными и проходят по отлаженной схеме. Тем боевикам, которые не желали покидать Думу, гарантировалась безопасность и амнистия, их обязались полгода не призывать в армию, а студентов и школьников вернуть за парты.

В этот момент со ссылкой на «белых касок» и прочих «гуманитарных» организаций, базирующихся на Лондоне, и стали поступать сообщения о химической атаке. По «данным» этих «гуманитариев», в Думе взорвалась некая бомба с хлором. Позднее показания изменили на бомбу с зарином, которую якобы сбросили с вертолета. Цивилизованный мир и его механизм организованной истерии — CNN быстро пришли в движение. Число пострадавших постоянно менялось в сторону увеличения, в какой-то момент зафиксировалось на 73-х, но некий «Медиацентр Гуты» настаивает на 180, но никто их не видел, поскольку «ночью туда добраться невозможно». Впрочем, днем туда тоже никто не добрался.

Истерика Запада

Начиная с утра воскресенья американские СМИ говорили только о «химической атаке». Нужный градус истерии был достигнут к середине дня: советник Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт заявил, что США рассматривают возможность нанесения удара по Сирии. Объединенный комитет начальников штабов обязался представить предложения по этому вопросу в Белый Дом буквально в считанные часы.

Россия, После этого в ход пошли знаменитые твиты Трампа — те самые, где « Путин Иран и животное Асад заплатят высокую цену». Американские СМИ особо подчеркивают, что президент впервые упомянут в таком контексте конкретно Владимира Путина, что очень похоже на поведение персонажа из «Маугли» с его хрестоматийным «а еще он называл тебя земляным червяком». Международные эксперты заговорили о схожести происходящего с Карибским кризисом.

Примерно в это же время российские комплексы С-400 и другие системы ПВО в Сирии были приведены в боевую готовность. Корабли и подводные лодки ВМФ РФ в Восточном Средиземноморье находятся в состоянии повышенной боеготовности постоянно, а пары СУ-30СМ ведут патрулирование тех районов Средиземного моря, где была замечена активность американского флота.

Франция призвала созвать Совбез ООН для «расследования химической атаки», который наверняка будет развиваться по привычному сценарию: США и их окружение начнут крыть последними словами Асада, Иран и Путина, российский представитель пошлет их лесом, китайцы воздержатся.

Вслед за Францией подключился Израиль , призвавший мировое сообщество «разобраться с Асадом». Анонсированный Трампом уход США из Сирии фактически убивает позиции Израиля и Саудовской Аравии , оставляя единственными бенефициарами происходящего собственно Асада, Россию, Турцию и — что особенно обидно — Иран.

Удар Израиля

В 3.40 утра понедельника звено из двух израильских F-15 вошло в воздушное пространство Ливана и выпустило восемь ракет «воздух-земля» по отдаленной цели в глубине сирийской территории — авиабазе Тиас (она же Т4) невдалеке от Пальмиры. Этот многострадальный аэродром несколько раз переходил из рук в руки в ходе боев за Пальмиру, а используется в основном как аэродром подскока и с ремонтно-техническими целями. Там периодически базировались российские вертолеты, поддерживавшие наступление на Пальмиру и затем на Дейр-эз-Зор, а иногда — Су-25. На момент удара на Т4 российской техники и персонала не было, зато были иранцы.

Пять ракет были сбиты сирийскими ПВО, оставшиеся три упали на западной окраине базы и убили 14 персов, из которых трое — офицеры Корпуса стражей исламской революции. Есть потери и среди сирийцев, но данные пока сильно разнятся в зависимости от источников. И есть все основания полагать, что израильтяне заранее знали: русских на Т4 нет, зато персов — полно. Данная акция устрашения направлена как раз на Иран как главный раздражитель для Израиля.

Можно предположить, что израильтяне атаковали конкретную цель: иранский пункт управления беспилотниками, расположенный на Т4. И что это прямая месть периодические запуски персидских дронов на Голаны.

Другое дело, что израильский рейд запросто мог оказаться той канистрой керосина, которой всей этой ситуации как раз и не хватало.

ПВО Сирии отреагировали достойно, но и израильтяне перестраховались: если бы рискнули пересечь сирийскую границу, то попали бы под огонь уже российских систем, которые не оставили бы им шансов.

Пентагон , а затем и министерство обороны Франции быстро и категорично отвергли свою гипотетическую причастность к инциденту, и можно предположить, что Белый Дом на данный момент не готов к горячей войне. А ведь сперва все подумали именно на них, и последствия могли стать необратимыми.

Отсюда вопрос: израильтянам просто делать нечего или они действительно хотели спровоцировать столкновение с российской группировкой, втягивая США в боевые действия уже на другом уровне? Если это «шалость», то надо что-то поправить в воспитании. Да, израильтянам могут не нравиться иранские дроны, но можно было подождать пару дней, пока «новый Карибский кризис» не рассосется. Это крайне безответственное поведение. На радаре их F-15 неотличимы от аналогичных американских. Сбили бы — и фамилии бы не спросили.

Если завтра война

Теперь США будут дожидаться двух спаренных заседаний Совета безопасности ООН, продолжая разгонять истерику в СМИ. Споры в ООН предсказуемо закончатся ничем, а вот далее можно ожидать любого развития событий.

По всем внешним признакам Белый дом ищет casus belli, на ходу изобретая откровенные провокации. По сотому разу просто бессмысленно объяснять, что правительственным войскам Сирии сейчас не нужно применять химическое оружие. В этом конфликте пока больше нервов, чем разума. Если Белый дом и Пентагон вдруг захотели войны, они ее разгонят. Сейчас ситуация сильно отличается от того, что было после странной истории в Хан Шейхуне. И Россия особенно резко предупреждает о «негативных последствиях» от возможных резких движений США в САР.

Пока что сложно представить детали как теоретически возможной американской операции, так и российско-сирийско-иранского ответа на нее. Если угроза будет исходить со стороны Средиземного моря, организовать некую «ответку» будет несложно. Но американцы и их новые лучшие друзья — французы могут атаковать со стороны Персидского залива и столкнуться с иранцами. Или вообще — с баз в Катаре и в Саудовской Аравии, а тогда их вовсе не достать, но о такой перспективе даже думать не хочется.

Выбор целей в Сирии ограничен, и американская коалиция наверняка сосредоточится на авиабазах.

Вряд ли можно ожидать каких-то прямых враждебных действий против российской базы Хмеймим, но в такой обстановке события зачастую развиваются лавинообразно, и что-либо спрогнозировать нереально. Пока, к сожалению, видимых сигналов разрядки нет. Скорее, наоборот: западные страны больше нагнетают напряженность вокруг Думы и Сирии вообще, чем пытаются что-либо понять.