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Во Франции оценили риски визита Макрона в РФ
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Во Франции заявили, что визит Макрона в РФ не ставится под вопрос из-за Сирии 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Reuters
Подготовка запланированного на май визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию продолжается. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
"На нынешней стадии проведение официального визита не ставится под вопрос. Необходимо вести переговоры, если у нас возникают разногласия. Это отвечает основному принципу многосторонности", — сказал Гриво в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос о том, повлияют ли последние события в Сирии на проведение визита.
Кто расследует применение химического оружия в Сирии. Досье
"На нынешней стадии проведение официального визита не ставится под вопрос. Необходимо вести переговоры, если у нас возникают разногласия. Это отвечает основному принципу многосторонности", — сказал Гриво в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос о том, повлияют ли последние события в Сирии на проведение визита.
"Не может идти речи о том, чтобы изолировать какую-то страну по отношению к другой. Но в то же время следует установить ответственность [за события в Сирии]. Как известно, в этом регионе именно большие региональные державы оказывают свое давление. Это, в частности, Турция, Иран и Россия", — добавил Гриво.
Представитель правительства повторил при этом слова Макрона о том, что "в случае, если в Сирии была перейдена красная линия (использование отравляющих веществ — прим. ТАСС), это приведет к необходимости предпринять ответные действия".
"После событий последних дней, а вам известно о тех ужасающих изображениях, которые имеются в этой связи, Макрон и президент США Дональд Трамп провели обмен информацией, которая априори подтверждает применение химического оружия. Они дали в этой связи распоряжение своим службам продолжить расследование. В этой связи было проведено и важное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке", — напомнил Гриво.
Отвечая на вопрос, повлияют ли события в Сирии на присутствие западных лидеров на чемпионате мира по футболу в России, Гриво сказал: "Необходимо на настоящее время разобраться в данном сирийском вопросе, и потом уже мы будем заниматься тем, что определим, стоит ли западным официальным лицам присутствовать на трибунах чемпионата".

События в Сирии

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
ТАСС: последние новости
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