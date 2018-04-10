Крупный китайский бизнесмен подозревается в коррупции

Бывший глава крупной энергетической компании в Китае подозревается в коррупции

Внутрипартийное расследование начато в отношении бывшего председателя совета директоров крупной государственной энергетической корпорации в восточной китайской провинции Аньхой Wenergy Group Бай Тайпина, который подозревается в дисциплинарных нарушениях. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В кратком заявлении контролирующих ведомств не уточняются подробности дела. Указывается лишь, что в отношении Бай Тайпина, который также возглавлял партком корпорации, начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона". Подобные обвинения практически всегда означают, что должностное лицо подозревается в коррупции.