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Крупный китайский бизнесмен подозревается в коррупции
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Бывший глава крупной энергетической компании в Китае подозревается в коррупции 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Reuters
Внутрипартийное расследование начато в отношении бывшего председателя совета директоров крупной государственной энергетической корпорации в восточной китайской провинции Аньхой Wenergy Group Бай Тайпина, который подозревается в дисциплинарных нарушениях. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.
В кратком заявлении контролирующих ведомств не уточняются подробности дела. Указывается лишь, что в отношении Бай Тайпина, который также возглавлял партком корпорации, начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона". Подобные обвинения практически всегда означают, что должностное лицо подозревается в коррупции.
Созданная в 1990 году корпорация Wenergy Group входит в число 500 крупнейших предприятий Китая. В 2016 году ее операционный доход составил 13,4 млрд юаней ($2,1 млрд), а чистая прибыль — 2,7 млрд юаней (около $428,5 млн).
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