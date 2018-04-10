В США передумали вводить санкции против России

Минфин США не поддержал введение новых санкций против РФ

Как сообщили в американском ведомстве, такие меры могут вызывать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России

По его словам, Минфин США «с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России», поскольку это может стать причиной серьезных негативных последствий на рынках в том числе за пределами РФ, сообщило издание Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в базе документов конгресса США появился текст законопроекта, который предусматривает введение полного запрета на любые операции с российским государственным долгом для американских физических и юридических лиц.