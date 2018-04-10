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В ООН назвали признаки справедливой глобализации
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Генсек ООН назвал признаки справедливой глобализации 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе своей речи на Азиатском экономическом форуме в Боао назвал признаки справедливой глобализации.
По его мнению, глобализация необратима, качество жизни многих людей значительно улучшилось благодаря положительным аспектам данного процесса.
При этом Гутерреш отметил, что огромное число жителей различных регионов мира пострадали от глобализации, в связи с чем необходимо работать над тем, чтобы она стала более справедливой.
«Нашей целью должна стать справедливая глобализация, от которой никто не отстанет, которая станет путём к мирному и устойчивому развитию для людей, сообществ и стран. Одно необходимо определить чётко: мы не сделаем глобализацию более справедливой посредством изоляции, протекционизма или эксклюзивности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного форума в Боао заявил, что в 2018 году страна планирует снизить ряд пошлин на ввозимые товары.
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