В деятельности экс-президента Эквадора обнаружены нарушения

В деятельности экс-президента Эквадора нашли признаки преступлений

Контрольное управление Эквадора нашло признаки уголовных преступлений в деятельности экс-президента Рафаэля Корреа и ряда других чиновников в части управления долгом в 2012-2017 годах.

По сообщению портала Comercio, речь идет об указе главы государства, изменившем параметры определения размера госдолга. Так, по закону, он не должен был превышать 40% ВВП, однако изданный в октябре 2016 года указ изменил данную схему. В общий объем долга не включалось кредитование из бюджета различных госучреждений. Как считают следователи, этими действиями размер долга был искусственно занижен, а значит, у тогдашних властей появилась возможность увеличивать его.

Корреа уже резко отреагировал на данные подозрения. "Только представьте себе. "Уголовная" ответственность за то, что долг измеряется в соответствии с установками МВФ . Преступники — это те, кто меня обвиняет", — написал экс-президент в своем микроблоге в Twitter.