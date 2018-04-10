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В деятельности экс-президента Эквадора нашли нарушения
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В деятельности экс-президента Эквадора нашли признаки преступлений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Контрольное управление Эквадора нашло признаки уголовных преступлений в деятельности экс-президента Рафаэля Корреа и ряда других чиновников в части управления долгом в 2012-2017 годах.
По сообщению портала Comercio, речь идет об указе главы государства, изменившем параметры определения размера госдолга. Так, по закону, он не должен был превышать 40% ВВП, однако изданный в октябре 2016 года указ изменил данную схему. В общий объем долга не включалось кредитование из бюджета различных госучреждений. Как считают следователи, этими действиями размер долга был искусственно занижен, а значит, у тогдашних властей появилась возможность увеличивать его.
Корреа уже резко отреагировал на данные подозрения. "Только представьте себе. "Уголовная" ответственность за то, что долг измеряется в соответствии с установками МВФ. Преступники — это те, кто меня обвиняет", — написал экс-президент в своем микроблоге в Twitter.
Это происходит на фоне затяжного конфликта между Корреа и нынешним президентом Лениным Морено, который победил на выборах от "Альянса ПАИС" в 2017 году. Долгое время Морено был соратником Корреа, находившегося у власти с 2007 года. С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента Эквадора. Политические пути бывших коллег разошлись, а сам Корреа временно уехал жить к семье в Бельгию.
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