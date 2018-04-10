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США собрались вершить в Сирии «справедливость»
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США собрались вершить в Сирии «справедливость» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Если Совет Безопасности ООН «не сможет защитить мирных жителей», Соединенные Штаты ответят на якобы имевшее место применение химоружия в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, добавив, что «мир должен увидеть, что справедливость свершилась».
«В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрируют свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», — заявила Хейли, слова которой передает РИА «Новости».
«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась», — добавила постпред США при ООН.
Напомним, российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии подчеркнул, что постановочный характер инцидента в сирийской Думе не вызывает сомнения, напомнив, что сирийские военные обнаружили кустарный цех «Джейш аль-Ислам» по изготовлению химических боеприпасов с реагентами немецкого производства.
Россия неоднократно заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» информационные вбросы боевиков также опровергли.
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