США собрались вершить в Сирии «справедливость»

«В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрируют свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», — заявила Хейли, слова которой передает РИА «Новости».

«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась», — добавила постпред США при ООН.

Напомним, российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе , опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии подчеркнул, что постановочный характер инцидента в сирийской Думе не вызывает сомнения, напомнив, что сирийские военные обнаружили кустарный цех « Джейш аль-Ислам » по изготовлению химических боеприпасов с реагентами немецкого производства.

Россия неоднократно заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» информационные вбросы боевиков также опровергли.