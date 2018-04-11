Адвокат Трампа заявил о законности выплат порноактрисе

Адвокат: выплаты спавшей с Трампом порноактрисе были «совершенно законными»

"Мне жаль, что в моем доме и офисе прошли обыски. Но я отмечу, что сотрудники ФБР, которые проводили обыск и конфискацию [документов], вели себя невероятно профессионально, уважительно и учтиво. В конце я их поблагодарил", — сказал Коэн.

Он отметил, что обыски его "как минимум расстроили". Также Коэн подчеркнул, что выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс были "совершенно законными" — они потребовались, чтобы она не делала публичных заявлений о сексе с Трампом во время президентской кампании.