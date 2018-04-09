«Теряем лицо». Экс-депутат Рады оценил возможный запрет домашнего сала

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал парламентскую инициативу о запрете на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий реализацию продукции, полученной в результате забоя в частных хозяйствах без спецразрешений.

Как пишет Олейник в Facebook, "самое вкусное и качественное сало украинцы производили в личном подворье", а "реального промышленного производства сала" в стране не существует. Новый законопроект заставит Украину "потерять лицо", заметил бывший парламентарий.

"Фактически расстаемся с национальным символом украинцев", — считает Олейник.

По мнению экс-депутата, цена и качество иностранной продукции оставляют желать лучшего.

"То же польское сало — это побочное производство без души. Какое может быть качество при таком подходе?", — отметил он.

Олейник добавил, что подобные инициативы Верховной рады могут привести к тому, что в будущем украинцы будут лишь рассказывать потомкам о "настоящем сале".