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Экс-депутат Рады оценил возможный запрет домашнего сала
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«Теряем лицо». Экс-депутат Рады оценил возможный запрет домашнего сала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал парламентскую инициативу о запрете на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.
Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий реализацию продукции, полученной в результате забоя в частных хозяйствах без спецразрешений.
Как пишет Олейник в Facebook, "самое вкусное и качественное сало украинцы производили в личном подворье", а "реального промышленного производства сала" в стране не существует. Новый законопроект заставит Украину "потерять лицо", заметил бывший парламентарий.
"Фактически расстаемся с национальным символом украинцев", — считает Олейник.
По мнению экс-депутата, цена и качество иностранной продукции оставляют желать лучшего.
"То же польское сало — это побочное производство без души. Какое может быть качество при таком подходе?", — отметил он.
Олейник добавил, что подобные инициативы Верховной рады могут привести к тому, что в будущем украинцы будут лишь рассказывать потомкам о "настоящем сале".
В последнее время цены на сало на Украине демонстрируют рекордные темпы роста. Так, председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщал о том, что в 2017 году цены выросли на 80% до 72 гривен за килограмм.
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