Трамп жестко настроен по отношению к России

Дональд Трамп жёстко настроен по отношению к России

«Эта администрация и этот президент настроены по отношению к России жестче, чем когда-либо были предыдущие. Я думаю, вы можете это видеть по предпринятым действиям и комментариям за последние дни», — цитирует «Интерфакс» ее слова.

Вместе с тем Сандерс не исключила, что страны могут иметь хорошие двусторонние отношения, что, по ее словам, «было бы хорошо для мира».

Во вторник, 3 апреля, на встрече с лидерами стран Балтии Трамп также назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США. «По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп», — сказал американский лидер.