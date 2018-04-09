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Трамп жестко настроен по отношению к России
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Дональд Трамп жёстко настроен по отношению к России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: FACEBOOK.COM/DONALDTRUMP
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге в понедельник рассказала о жестком настрое президента США Дональда Трампа по отношению к России.
«Эта администрация и этот президент настроены по отношению к России жестче, чем когда-либо были предыдущие. Я думаю, вы можете это видеть по предпринятым действиям и комментариям за последние дни», — цитирует «Интерфакс» ее слова.
Вместе с тем Сандерс не исключила, что страны могут иметь хорошие двусторонние отношения, что, по ее словам, «было бы хорошо для мира».
Во вторник, 3 апреля, на встрече с лидерами стран Балтии Трамп также назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США. «По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп», — сказал американский лидер.
Он назвал одним из доказательств жёстких и независимых действий Вашингтона по отношению к Москве поставки американских углеводородов за границу, чего, по его словам, «Россия не хочет».
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