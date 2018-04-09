Трамп надеется на хорошие отношения с Россией

«Президент по-прежнему считает, что если мы сможем в какой-то момент наладить хорошие отношения с Россией, это будет хорошо для всего мира», — заявила Сандерс в ходе ежедневного брифинга.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп будет жесток в отношении России, пока Соединённые Штаты «не увидят изменений в (ее) поведении».