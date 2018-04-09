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Трамп надеется на хорошие отношения с Россией
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Трамп надеется на хорошие отношения с Россией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США в позитивном ключе рассматривает возможность нормализации отношений между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп в позитивном ключе рассматривает возможность выстраивания отношений с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс — ее слова приводит RT.
«Президент по-прежнему считает, что если мы сможем в какой-то момент наладить хорошие отношения с Россией, это будет хорошо для всего мира», — заявила Сандерс в ходе ежедневного брифинга.
Пресс-секретарь добавила, что Трамп будет жесток в отношении России, пока Соединённые Штаты «не увидят изменений в (ее) поведении».
Ранее Сергей Лавров на встрече с вернувшимися в Россию дипломатами заявил, что если Запад желает, чтобы российская сторона «созналась во всех смертных грехах», значит, там перевелись специалисты по России.
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