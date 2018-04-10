США допустили совместный с сателлитами удар по Сирии

Белый дом допустил совместный с сателлитами США удар по Сирии

«Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед», — цитирует Сандерс РИА «Новости».

В Белом доме также заявили, что США не исключают участия в действиях против Сирии нескольких стран.