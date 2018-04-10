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США допустили совместный с сателлитами удар по Сирии
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Белый дом допустил совместный с сателлитами США удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Reuters
Вашингтон рассматривает «все возможности» действий против Сирии, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
«Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед», — цитирует Сандерс РИА «Новости».
В Белом доме также заявили, что США не исключают участия в действиях против Сирии нескольких стран.
Ранее сообщалось, что президенты США и Франции — Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии. До этого сообщалось, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии. Также отмечалось, что США определили цели первостепенной важности для нанесения возможных ударов по Сирии.
На встрече с американскими военачальниками Траамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной армией Башара Асада.
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