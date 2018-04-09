Берлин рискует стать столицей без аэропорта

Андреас Шойер. Берлин рискует стать столицей без аэропорта, если долго откладывающееся введение в эксплуатацию нового авиационного узла не откроется согласно графику, предупредил министр транспорта Германии

Сага об аэропорте Берлин-Бранденбург уже приобрела статус шутки среди жителей Берлина с 2012 года, когда транспортный узел так и не открылся.

Это нанесло ущерб репутации Германии как страны, которая всегда своевременно вводила в строй крупные инфраструктурные проекты.

По словам Шейера, если ничего не изменится, то существует опасность того, что в конце 2019 года в Берлине не будет аэропорта. Министр призвал городских чиновников не закрывать стары аэропорт Тегель слишком рано.

Городские чиновники планировали аэропорт времен Холодной войны в течение шести месяцев после открытия нового аэропорта, которое было запланировано на октябрь 2020 года.

Первоначальная дата открытия нового международного аэропорта в июне 2012 года была отменена всего за три недели, что заставило авиакомпании срочно перенести свои операции в последнюю минуту.

С тех пор проект страдает от дальнейших проволочек, заявлений о взяточничестве и технических проблем.

Расположенный недалеко от Берлина аэропорт Тегель популярен среди путешественников, а берлинцы проголосовали за сохранение этого транспортного узла на необязывающем референдуме в сентябре 2017 года.

Новый аэропорт, строящийся с 2006 года, также будет слишком мал на момент его ввода в строй, так как он имеет первоначальную мощность в 27 млн пассажиров. Два аэропорта, в настоящее время обслуживающие Берлин, Тегель и Шонефельд, обслужили около 30 млн человек в 2017 году.