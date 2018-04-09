В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Совет Безопасности «парализован» и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химического оружия в Сирии . Его слова передает ТАСС

Зейд Раад Аль Хусейн призвал мировое сообщество решительно реагировать на такие инциденты и не ограничиваться словесным осуждением. По мнению комиссара, до сих пор ответом на химатаки были «пустые слова и хилые осуждения», а «Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето».

Аль Хусейн считает, что некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия. По его словам, за последние пять лет такое оружие применялось в стране 35 раз.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химатаки в сирийском городе Дума . При этом он не исключает возможность военного вмешательства в регионе.