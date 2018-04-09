Ещё
В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
Дело Скрипаля завернуло в Сирию

В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Global Conversation / YouTube
Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Совет Безопасности «парализован» и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химического оружия в Сирии. Его слова передает ТАСС.
Зейд Раад Аль Хусейн призвал мировое сообщество решительно реагировать на такие инциденты и не ограничиваться словесным осуждением. По мнению комиссара, до сих пор ответом на химатаки были «пустые слова и хилые осуждения», а «Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето».
Аль Хусейн считает, что некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия. По его словам, за последние пять лет такое оружие применялось в стране 35 раз.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химатаки в сирийском городе Дума. При этом он не исключает возможность военного вмешательства в регионе.
6 апреля в Думе, где вооруженные силы страны ранее начали операцию по освобождению города от боевиков, было применено химическое оружие. В частности, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. США обвинили в организации химатаки Россию. Москва отвергла эти обвинения.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением325
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня62
Первые плоды санкций США. Что будет дальше972
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Сын Табакова взбесил народ14
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение